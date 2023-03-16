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21 минуту назад

Российские военные заставили десантников 25-й бригады ВСУ покинуть позиции

Lenta.ru

Российские военные из группировки «Отважные» заставили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть позиции на краснолиманском направлении, сообщает «Русская весна» (РВ).

Российские военные заставили десантников 25-й бригады ВСУ покинуть позиции
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что штурмовые подразделения российской группировки «Центр» ударили по опорным пунктам двух батальонов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады противника.

Согласно опубликованной видеозаписи, на которой слышны переговоры украинских военных, командир бригады поставил перед бойцами задачу на отступление, а командиры батальонов — на оставление убитых и раненых, называя их 2-6-6 и 2-6-0.

10 марта сообщалось, что российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов ВСУ в районе участка Сватово-Кременная. По информации РВ, разведчики группировки «Отважные» выявили в лесу точку ротации украинских подразделений. Их координаты были переданы Координаты были переданы артиллеристам.

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