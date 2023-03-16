Российские военные заставили десантников 25-й бригады ВСУ покинуть позиции

Российские военные из группировки «Отважные» заставили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть позиции на краснолиманском направлении, сообщает «Русская весна» (РВ).

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Уточняется, что штурмовые подразделения российской группировки «Центр» ударили по опорным пунктам двух батальонов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады противника.

Согласно опубликованной видеозаписи, на которой слышны переговоры украинских военных, командир бригады поставил перед бойцами задачу на отступление, а командиры батальонов — на оставление убитых и раненых, называя их 2-6-6 и 2-6-0.