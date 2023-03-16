Министерство обороны США опубликовало видео с камеры разбившегося над Черным морем американского дрона-разведчика MQ-9 Reaper, на котором видно, как российский истребитель пролетает над беспилотником, после чего запись обрывается. Видео опубликовало Европейское командование США в своем Twitter.

После этого, предположительно, американский БПЛА упал в море.

«Два российских Су-27 провели небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного разведывательного комплекса MQ-9, работающего в международном воздушном пространстве над Черным морем 14 марта», — говорится под видео.

15 марта Пентагон сообщил, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам.