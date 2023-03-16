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1 час назад

Mash: украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области

Газета.Ruиещё 3

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил российского пограничника в Белгородской области, пуля попала ему в ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в прикомандированного из Калининграда российского военного снайпер произвел выстрел с расстояния 1,5 км из дальнобойной винтовки с патроном калибра .338 Lapua Magnum.

В настоящий момент раненный пограничник находится в госпитале под наблюдением врачей.

По данным Mash, позиция украинского снайпера была накрыта ответным артиллерийским огнем со стороны РФ.

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