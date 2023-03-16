Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил российского пограничника в Белгородской области, пуля попала ему в ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в прикомандированного из Калининграда российского военного снайпер произвел выстрел с расстояния 1,5 км из дальнобойной винтовки с патроном калибра .338 Lapua Magnum.

В настоящий момент раненный пограничник находится в госпитале под наблюдением врачей.