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41 минуту назад

В США назвали потери Украины с начала боевых действий

Мария Иванова

Более ста тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат, погибли с момента начала боевых действий в 2022 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, многие из этих потерь связаны с боями за Артемовск. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что попытки удержать Артемовск - ключ к удержанию других восточных городов.

Издание подчеркивает, что американское руководство все больше обеспокоено сокращением запасов боеприпасов, средств ПВО, опытных солдат в ВСУ, а также «бросанием тел» в бой за Артемовск, который США не считают стратегически важным.

Politico отмечает, что США в ускоренном режиме передают военную технику Киеву и быстрыми темпами тренируют украинские силы в преддверии наступления Украины, которое ожидается к маю.

«Украина не может терять время», - подчеркнул американский министр обороны Ллойд Остин.

Российский министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что в феврале 2023 года потери ВСУ выросли более чем на 40 процентов к январю и составили 11 тысяч человек.

Шойгу заявил об «удивительном безразличии» к своей народу со стороны украинских властей, которые «не считаются с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам».

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