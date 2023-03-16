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45 минут назад

США потребовали от Украины экономить снаряды

Lenta.ru

США потребовали от Украины экономить снаряды, особенно в боях за Артемовск. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

«За закрытыми дверями американские чиновники давят на Киев, чтобы тот экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь», — сказано в материале.

Там также отмечается, что Вашингтон особенно встревожен ситуацией в Артемовске, где боеприпасы расходуют очень быстро.

На Западе заявили о тупике ЕС в вопросе поставок Украине натовских снарядов

Некоторые представители Пентагона считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком быстро расходуют припасы, заявил экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес.

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