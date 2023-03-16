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4 минуты назад

В США оценили потери Украины

Lenta.ru

По оценкам США, Украина за год военных действий потеряла около 100 тысяч военных, в том числе опытных солдат. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

В США оценили потери Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание, большая часть потерь приходится на Артемовск (украинское название — Бахмут), где в настоящее время ведутся активные бои.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские военные контролируют примерно половину Артемовска. Достаточно серьезные бои, по его словам, сейчас происходят в промзоне города.

Армия,Ян Гагин,
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