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16 минут назад

Появились кадры поражения позиции ВСУ FPV дроном с термобарическим зарядом

Российская Газета

В сообществе "Военный осведомитель" опубликовали кадры применения российского FPV дрона в зоне СВО.

На видео коптер преодолевает довольно большое расстояние и влетает в окно дома, где расположились украинские военнослужащие. Уже другой беспилотник зафиксировал поражение цели.

Примечательно, что в качестве боевой части для дрона-камикадзе использовали не ВОГ, а термобарический боеприпас. То есть коптер, по сути, превратили в летающий огнемет или миниатюрный "Солнцепек".

Как отмечают многие эксперты и военкоры, FPV дроны (First Person View - вид от первого лица) начинают играть важную роль в ходе СВО. Они быстрые, маневренные и могут поражать цель не только сверху, но и самых разных ракурсов. Заглушить, а тем более поразить стрелковым или зенитным оружием их крайне сложно.

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