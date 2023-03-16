Появились кадры поражения позиции ВСУ FPV дроном с термобарическим зарядом

В сообществе "Военный осведомитель" опубликовали кадры применения российского FPV дрона в зоне СВО.
На видео коптер преодолевает довольно большое расстояние и влетает в окно дома, где расположились украинские военнослужащие. Уже другой беспилотник зафиксировал поражение цели.
Примечательно, что в качестве боевой части для дрона-камикадзе использовали не ВОГ, а термобарический боеприпас. То есть коптер, по сути, превратили в летающий огнемет или миниатюрный "Солнцепек".
Как отмечают многие эксперты и военкоры, FPV дроны (First Person View - вид от первого лица) начинают играть важную роль в ходе СВО. Они быстрые, маневренные и могут поражать цель не только сверху, но и самых разных ракурсов. Заглушить, а тем более поразить стрелковым или зенитным оружием их крайне сложно.