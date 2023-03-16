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31 минуту назад

В Запорожье заявили об активизации  ВСУ на линии фронта

Никита Бородкин

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на Запорожском участке линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

В Запорожье заявили об активизации ВСУ на линии фронта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, все попытки украинских войск атаковать пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и в военной технике. Логики в действиях ВСУ «пока не видно».

«Режим Зеленского просто бросает людей на убой», — заключил Рогов.

Напомним, что в среду, 15 марта, Рогов рассказывал, что украинские войска проводили разведку боем в Пологовском районе Запорожской области. В атаке участвовали несколько десятков боевиков и бронетехника. Российским войскам удалось пресечь нападение и отбросить нападавших на исходные позиции.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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