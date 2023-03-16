В Запорожье заявили об активизации  ВСУ на линии фронта

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на Запорожском участке линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все попытки украинских войск атаковать пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и в военной технике. Логики в действиях ВСУ «пока не видно».

«Режим Зеленского просто бросает людей на убой», — заключил Рогов.

Напомним, что в среду, 15 марта, Рогов рассказывал, что украинские войска проводили разведку боем в Пологовском районе Запорожской области. В атаке участвовали несколько десятков боевиков и бронетехника. Российским войскам удалось пресечь нападение и отбросить нападавших на исходные позиции.