Постпредство РФ: "Каждый день есть сообщения о продвижениях российских войск"

Обстановка на Украине сейчас складывается не в пользу ее вооруженных сил, и в ближайшее время она только усугубится для них. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен, запись которой размещена на видеоплатформе Rumble.

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"У нас каждый день есть сообщения о продвижениях российских войск. Погодные условия также не в пользу украинской армии, потому что они не могут использовать тяжелую технику для своих задач", - сказал он.

"Я думаю, мы на пороге очень серьезных военных событий не в пользу Украины, - отметил Полянский. - Не знаю, что они скажут своим западным спонсорам".

По словам дипломата, украинские военные сейчас находятся в очень плачевной ситуации, несут большие потери.

Первый зампостпреда РФ считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал заложником своих обещаний Западу о том, что может якобы победить Россию в военном плане, если поставки вооружений Киеву продолжатся. В данный момент задача киевских властей показать, что армия "способна на контрнаступление".