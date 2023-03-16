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14 минут назад

Спецоперация на Украине 16 марта: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине 16 марта: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Запорожье сообщили, что отбили атаку отряда ВСУ, пытавшегося провести разведку боем

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Российские военнослужащие накануне вечером отразили атаку отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался провести разведку боем в Пологовском районе Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Он заверил, что российская сторона отбила эту атаку и ликвидировала часть украинских военных. Оставшиеся вернулись на исходные позиции. Рогов подчеркнул, что российские солдаты контролируют ситуацию и не дают силам противника оспорить эту территорию.

Солдат ВСУ пожаловался на «снарядный голод» в Артемовске

Украинская сторона не может наносить удары по скоплениям сил и технике Вооруженных сил РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за нехватки боеприпасов. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лейтеха, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Военное обозрение».

Он пояснил, что из-за отсутствия боеприпасов они не смогли поразить российский танк Т-90 «Прорыв», который находился на подходящем для выстрела расстоянии. Солдаты рассказали о позиции вражеской техники руководству, но в ответ получили запрет на использование «дорогостоящих натовских боеприпасов». В итоге танк покинул позицию и остался цел.

Украинский военнослужащий поделился, что они вычисляют более 75% огневых позиций противника, но не могут атаковать их из-за нехватки снарядов для артиллерии.

Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов

Российские войска уничтожили огневые позиции САУ «Гвоздика» сил Украины и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, передает РИА Новости.

Он уточнил, что цели ликвидировали расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б». Кроме того, бойцы первого армейского корпуса при помощи сил разведки и тепловизоров обнаружили на Авдеевском направлении временное место дислокации украинских военных. Они передали их координаты на командный пункт, после чего район атаковали вертолеты армейской авиации.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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