Спецоперация на Украине 16 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 марта 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На Запорожье сообщили, что отбили атаку отряда ВСУ, пытавшегося провести разведку боем

Видео дня

Российские военнослужащие накануне вечером отразили атаку отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался провести разведку боем в Пологовском районе Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Он заверил, что российская сторона отбила эту атаку и ликвидировала часть украинских военных. Оставшиеся вернулись на исходные позиции. Рогов подчеркнул, что российские солдаты контролируют ситуацию и не дают силам противника оспорить эту территорию.

Солдат ВСУ пожаловался на «снарядный голод» в Артемовске

Украинская сторона не может наносить удары по скоплениям сил и технике Вооруженных сил РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за нехватки боеприпасов. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лейтеха, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Военное обозрение».

Он пояснил, что из-за отсутствия боеприпасов они не смогли поразить российский танк Т-90 «Прорыв», который находился на подходящем для выстрела расстоянии. Солдаты рассказали о позиции вражеской техники руководству, но в ответ получили запрет на использование «дорогостоящих натовских боеприпасов». В итоге танк покинул позицию и остался цел.

Украинский военнослужащий поделился, что они вычисляют более 75% огневых позиций противника, но не могут атаковать их из-за нехватки снарядов для артиллерии.

Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов

Российские войска уничтожили огневые позиции САУ «Гвоздика» сил Украины и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, передает РИА Новости.