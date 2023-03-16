Мобилизация: последние новости на сегодня 16 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 марта 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Свердловской области сообщили о демобилизации почти всех многодетных отцов

Видео дня

Военкоматы в Свердловской области демобилизовали почти всех многодетных отцов, призванных на фронт в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, передает ТАСС.

По ее словам, практически все отцы, имеющие трех или четырех детей, вернулись домой. Осталось демобилизовать буквально несколько человек. Мерзлякова заверила, что комиссия по мобилизации продолжает свою работу в этом направлении.

Агентство уточняет, что отсрочка положена отцам, на содержании которых находятся 3 и более детей в возрасте до 16 лет.

Гурулев рассказал, зачем в России повышают возраст прохождения срочной службы

Законопроект о повышении призывного возраста позволит молодым людям получить высшее образование перед службой в армии. Такое заявление сделал член Комитета Государственной Думы по обороне, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает «Парламентская газета».

Он пояснил, что сейчас в армию приходят молодые люди 18-19 лет, которые только окончили школу. Если увеличить возраст призыва, то у них появится время на учебу в высших учебных заведениях.

«Мы просто хотим дать людям возможность получить образование. Особенно это актуально с учетом того, что многие специальности, которые они получают, востребованы сегодня, в том числе и в Вооруженных силах», — пояснил Гурулев.

Он также заверил, что срочников, которые пойдут служить в армию грядущей весной и осенью, не направят в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, пока обстановка там не нормализуется.

Госдума поддержала проект о дисциплинарном аресте военнослужащих в период мобилизации

Командиры воинской части смогут назначать дисциплинарный арест солдатам, сержантам и прапорщикам в период частичной мобилизации и военного положения без решения суда. Такой законопроект приняли депутаты Государственной Думы в первом чтении, пишет «Газета.ру».