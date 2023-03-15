Шойгу назвал причину крушения БПЛА США над Черным морем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином по поводу инцидента с беспилотником. Он отметил в беседе, что причиной ЧП несоблюдение со стороны США зоны ограничения полетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Отмечается, что после начала спецоперации Россия объявила о частичном закрытии воздушного пространства над рядом южных регионов.

В ведомстве пояснили, что Шойгу в разговоре с Остиным напомнил о существовании зоны ограничения полетов.

Министр обороны подчеркнул, что «причиной инцидента стали действия США по несоблюдению» этой зоны, а также усиление разведдеятельности против интересов России.

В ведомстве уточнили, что полеты американских дронов у побережья Крыма могут привести к эскалации ситуации в регионе.