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31 минуту назад

Пентагон: решение о дальнейшей обороне или сдаче Артемовска примет Зеленский

Илья Родин

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что Соединенные Штаты не вмешиваются в стратегические вопросы, не влияют на те решения, которые принимает глава Украины Владимир Зеленский. В частности, Вашингтон не планирует призывать украинского лидера к сдаче Артемовска (Бахмута). Об этом пишет ТАСС.

Шеф Пентагона рассказал, кто будет принимать решение об уходе ВСУ из Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в среду, 15 марта, прошла десятая встреча в «формате Рамштайна». После нее Остин провел пресс-конференцию, ответил на ряд вопросов.

Один из журналистов спросил главу Пентагона о том, как в США относятся к тому, что оборона Артемовска забирает у ВСУ значительные силы, отнимает ресурсы, необходимые для контрнаступления.

Зеленский: оборона Артемовска будет усилена

Остин подчеркнул, что сражением за Артемовск руководит Зеленский. Соответственно, только он вправе принимать решения, определять, «нужно ли ему проводить передислокацию или оставаться в Бахмуте».

Вместе с тем, пояснил глава оборонного ведомства, решение украинского лидера о сдаче города не будет означать поражения в противостоянии.

Это будет свидетельствовать только о том, резюмировал Остин, что Зеленский считает необходимым занять более выгодные позиции. позволяющие «сохранить преимущество».

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