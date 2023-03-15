Шеф Пентагона рассказал, кто будет принимать решение об уходе ВСУ из Артемовска

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что Соединенные Штаты не вмешиваются в стратегические вопросы, не влияют на те решения, которые принимает глава Украины Владимир Зеленский. В частности, Вашингтон не планирует призывать украинского лидера к сдаче Артемовска (Бахмута). Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в среду, 15 марта, прошла десятая встреча в «формате Рамштайна». После нее Остин провел пресс-конференцию, ответил на ряд вопросов.

Один из журналистов спросил главу Пентагона о том, как в США относятся к тому, что оборона Артемовска забирает у ВСУ значительные силы, отнимает ресурсы, необходимые для контрнаступления.

Остин подчеркнул, что сражением за Артемовск руководит Зеленский. Соответственно, только он вправе принимать решения, определять, «нужно ли ему проводить передислокацию или оставаться в Бахмуте».

Вместе с тем, пояснил глава оборонного ведомства, решение украинского лидера о сдаче города не будет означать поражения в противостоянии.