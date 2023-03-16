Шойгу заявил об опасности эскалации из-за полетов БПЛА США у Крыма

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что полеты американских БПЛА Global Hawk у побережья Крыма создают опасность эскалации. Слова приводит РИА Новости.

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«В ходе разговора было отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне», — отметили в МиноМинобороны России.

Разговор политиков состоялся 15 марта. После беседы с Шойгу Остин заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и открытости коммуникациям.