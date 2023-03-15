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45 минут назад

Канада передаст Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц

Вечерняя Москва

Правительство Канады приняло решение передать Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Канада передаст Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц
Фото: PixabayPixabay

— На встрече министр объявил, что Канада пожертвует около 8000 снарядов калибра 155 миллиметров, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в настоящее время в Украине. Канада также предоставит более 1800 единиц 105-миллиметровых учебных боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1, — говорится на сайте ведомства.

24 февраля Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский хотел направить американскому правительству список необходимого вооружения. Как утверждается, Киев рассчитывает получить истребители F-16. Такое вооружение украинскому руководству необходимо «для ускорения окончания конфликта».

15 марта Politico сообщило, что восемь американских сенаторов направили письмо Ллойду Остину с требованием отправить Украине истребители F-16. Они призвали главу минобороны предоставить оценку факторов, которые нужны для передачи украинской армии данного оружия.

В тот же день Швеция приняла решение о передаче Украине еще 10 танков Leopard. Также будут поставлены важные компоненты ПВО.

Армия,В мире,Ллойд Остин,Владимир Зеленский,
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