Шеф Пентагона рассказал, кто будет принимать решение об уходе ВСУ из Артемовска

"Что касается значения Бахмута, я бы сказал, что президент Зеленский ведет это сражение и он будет решать, что важно, а что не важно для его сил и нужно ли ему проводить передислокацию или оставаться в Бахмуте. Я бы хотел сказать, что, если в какой-то момент времени он примет решение о передислокации [из Артемовска], это не означает, что война проиграна. Это может означать и, вероятно, будет означать, что он занимает позицию для того, чтобы сохранить преимущество", - утверждал шеф Пентагона.