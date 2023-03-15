Шеф Пентагона рассказал, кто будет принимать решение об уходе ВСУ из Артемовска

Администрация Соединенных Штатов полагает, что решение, оставлять ли Вооруженным силам Украины (ВСУ) Артемовск (украинское название - Бахмут) или нет, принимать президенту Украины Владимиру Зеленскому, их возможный уход не означал бы поражение Киева. Об этом сообщил в среду министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного онлайн-заседания контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине.
Его спросили, обеспокоены ли США тем, что защита ВСУ Артемовска "отнимают у них ресурсы, которые могли бы быть направлены на весеннее наступление".
"Что касается значения Бахмута, я бы сказал, что президент Зеленский ведет это сражение и он будет решать, что важно, а что не важно для его сил и нужно ли ему проводить передислокацию или оставаться в Бахмуте. Я бы хотел сказать, что, если в какой-то момент времени он примет решение о передислокации [из Артемовска], это не означает, что война проиграна. Это может означать и, вероятно, будет означать, что он занимает позицию для того, чтобы сохранить преимущество", - утверждал шеф Пентагона.