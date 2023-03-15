Швеция решила передать Украине 10 танков «Леопард»

Власти Швеции в составе ближайших пакетов военной помощи отправят украинским военным 10 основных боевых танков «Леопард», рассказал на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет ТАСС.

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Остин пояснил, что сегодня, 15 марта, Швеция анонсировала поставки военной техники на Украину.

В частности, уточнил глава Пентагона, украинским военным будут направлены десять «Леопардов» и компоненты, необходимые для усиления системы ПВО.