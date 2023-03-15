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30 минут назад

В Пентагоне заявили, что Швеция отправит ВСУ 10 танков «Леопард»

Илья Родин

Власти Швеции в составе ближайших пакетов военной помощи отправят украинским военным 10 основных боевых танков «Леопард», рассказал на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет ТАСС.

Швеция решила передать Украине 10 танков «Леопард»
Фото: TwitterTwitter

Остин пояснил, что сегодня, 15 марта, Швеция анонсировала поставки военной техники на Украину.

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В частности, уточнил глава Пентагона, украинским военным будут направлены десять «Леопардов» и компоненты, необходимые для усиления системы ПВО.

Ранее сообщалось, что Германия, Дания и Нидерланды направят на Украину порядка 90 танков в период с мая по декабрь 2023 года.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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