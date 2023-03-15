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18 минут назад

США дистанционно удалили ПО с упавшего в Черном море беспилотника

Елена Прошина

США дистанционно удалили программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России. Об этом сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд, передает «РИА Новости».

США дистанционно удалили ПО с упавшего в Черном море беспилотника
Фото: ТАССТАСС

«США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию», — сказала она.

Напомним, что американский беспилотник упал в Черном море 14 марта. В России указывают, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, которое сделало его неуправляемым. Власти США же настаивают на том, что беспилотник упал в Черное море из-за столкновения с российским Су-27. В РФ намерены достать обломки дрона со дна и изучить его.

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