США дистанционно удалили ПО с упавшего в Черном море беспилотника

США дистанционно удалили программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России . Об этом сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд, передает «РИА Новости».

«США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию», — сказала она.

Напомним, что американский беспилотник упал в Черном море 14 марта. В России указывают, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, которое сделало его неуправляемым. Власти США же настаивают на том, что беспилотник упал в Черное море из-за столкновения с российским Су-27. В РФ намерены достать обломки дрона со дна и изучить его.