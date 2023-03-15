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51 минуту назад

Госдеп не исключил публикацию видеозаписи инцидента с беспилотником

Илья Родин

Официальные лица США рассматривают возможность опубликования видеозаписи происшествия с разведывательным беспилотником над акваторией Черного моря, рассказал в интервью MSNBC глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Об этом пишет ТАСС.

Госдеп не исключил публикацию видеозаписи инцидента с беспилотником
Фото:  blogs.state.gov. blogs.state.gov.

Отмечается, что журналисты телеканала задали чиновнику вопрос о том, планируется ли публикация видеозаписи ЧП.

Прайс пояснил, что такое решение обсуждается в настоящее время. Вместе с тем, добавил он, при публикации сведений с разведывательных аппаратов прежде всего следует «защищать источники и методы сбора информации».

По словам чиновника, он ознакомился с видероликом. Он уточнил, что на кадрах видео российский пилот пролетает в опасной близости от МQ-9.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что летчики ВКС России не приближались к беспилотнику и не применяли против него оружие.

Армия,Минобороны России,Госдеп США,
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