Госдеп не исключил публикацию видеозаписи инцидента с беспилотником

Официальные лица США рассматривают возможность опубликования видеозаписи происшествия с разведывательным беспилотником над акваторией Черного моря, рассказал в интервью MSNBC глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Об этом пишет ТАСС.

Фото: blogs.state.gov. blogs.state.gov.

Отмечается, что журналисты телеканала задали чиновнику вопрос о том, планируется ли публикация видеозаписи ЧП.

Прайс пояснил, что такое решение обсуждается в настоящее время. Вместе с тем, добавил он, при публикации сведений с разведывательных аппаратов прежде всего следует «защищать источники и методы сбора информации».

По словам чиновника, он ознакомился с видероликом. Он уточнил, что на кадрах видео российский пилот пролетает в опасной близости от МQ-9.