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25 минут назад

ВСУ потеряли пять бронемашин в неудачной атаке под Запорожьем

Российская Газетаиещё 3

Потери ВСУ в неудачной атаке на позиции 219-го мотострелкового полка российской армии составили два танка, два БМП и БТР.

ВСУ потеряли пять бронемашин в неудачной атаке под Запорожьем
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Этот только достоверно известные потери, - уточнил военкор Семен Пегов. - Остается только догадываться, чем могут быть оправданы подобные жертвы без видимого результата".

Военкор Александр Сладков сообщил о взятых в этом бою пленных.

Напомним, днем 15 марта значительные силы ВСУ попытались атаковать российские позиции в Пологовском районе. Вылазка была жестко пресечена: часть наступавших уничтожили, другую - отбросили на исходные рубежи. В Сети появились видео с наших позиций, где голос за кадром руководит уничтожением бронетехники ВСУ, приговаривая: "Как им там несладко!"

Армия,Семен Пегов,Александр Сладков,
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