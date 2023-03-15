ВСУ потеряли пять бронемашин в неудачной атаке под Запорожьем

Потери ВСУ в неудачной атаке на позиции 219-го мотострелкового полка российской армии составили два танка, два БМП и БТР.

"Этот только достоверно известные потери, - уточнил военкор Семен Пегов . - Остается только догадываться, чем могут быть оправданы подобные жертвы без видимого результата".

Напомним, днем 15 марта значительные силы ВСУ попытались атаковать российские позиции в Пологовском районе. Вылазка была жестко пресечена: часть наступавших уничтожили, другую - отбросили на исходные рубежи. В Сети появились видео с наших позиций, где голос за кадром руководит уничтожением бронетехники ВСУ, приговаривая: "Как им там несладко!"