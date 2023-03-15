В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
25 минут назад

Daily Mail: в Британии обеспокоены после решения Путина вооружить армию "Посейдонами"

Газета.Ru

После решения российского президента Владимира Путина вооружить Военно-морской флот ядерными торпедами "Посейдон" британские эксперты смоделировали разрушительный эффект в случае удара по Соединенному Королевству, пишет Daily Mail.

В Британии встревожились из-за российского «Посейдона»
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Аналитики убеждены, что установка может нести заряд, который будет в два раза мощнее "Царь-бомбы". По их расчетам, если "Посейдон" будет запущен с подлодки "судного дня" и взорвется в устье Темзы, то приливная волна полностью уничтожит Лондон.

"Вполне возможно, что Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения", - сказал профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета.

Другой эксперт из Королевского колледжа Род Торнтон убежден, что аппарат уничтожит любые мегаполисы, которые располагаются близко к месту взрыва, будь то Лондон или Нью-Йорк.

Пуск ракеты «Калибр» подлодкой из Японского моря показали на видео

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон" для атомной подводной лодки "Белгород" изготовлен. Собеседник информагентства отметил, что раздельные испытания основных узлов "Посейдона" завершены.

Ранее обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс заявил, что Россия может устроить цунами странам Североатлантического альянса с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон".

Армия,В мире,Владимир Путин,НАТО,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий