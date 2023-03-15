В Британии встревожились из-за российского «Посейдона»

После решения российского президента Владимира Путина вооружить Военно-морской флот ядерными торпедами "Посейдон" британские эксперты смоделировали разрушительный эффект в случае удара по Соединенному Королевству, пишет Daily Mail.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Аналитики убеждены, что установка может нести заряд, который будет в два раза мощнее "Царь-бомбы". По их расчетам, если "Посейдон" будет запущен с подлодки "судного дня" и взорвется в устье Темзы, то приливная волна полностью уничтожит Лондон.

"Вполне возможно, что Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения", - сказал профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета.

Другой эксперт из Королевского колледжа Род Торнтон убежден, что аппарат уничтожит любые мегаполисы, которые располагаются близко к месту взрыва, будь то Лондон или Нью-Йорк.

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон" для атомной подводной лодки "Белгород" изготовлен. Собеседник информагентства отметил, что раздельные испытания основных узлов "Посейдона" завершены.