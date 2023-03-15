В Британии встревожились из-за российского «Посейдона»

После решения российского президента Владимира Путина вооружить Военно-морской флот ядерными торпедами "Посейдон" британские эксперты смоделировали разрушительный эффект в случае удара по Соединенному Королевству, пишет Daily Mail.
Аналитики убеждены, что установка может нести заряд, который будет в два раза мощнее "Царь-бомбы". По их расчетам, если "Посейдон" будет запущен с подлодки "судного дня" и взорвется в устье Темзы, то приливная волна полностью уничтожит Лондон.
"Вполне возможно, что Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения", - сказал профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета.
Другой эксперт из Королевского колледжа Род Торнтон убежден, что аппарат уничтожит любые мегаполисы, которые располагаются близко к месту взрыва, будь то Лондон или Нью-Йорк.
До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон" для атомной подводной лодки "Белгород" изготовлен. Собеседник информагентства отметил, что раздельные испытания основных узлов "Посейдона" завершены.
Ранее обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс заявил, что Россия может устроить цунами странам Североатлантического альянса с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон".