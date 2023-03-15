Десятая встреча в формате «Рамштайн» началась в онлайн-режиме

Контактная группа по поддержке Украины (формат «Рамштайн») в среду, 15 марта, начала десятую встречу. Заседание проходит в онлайн-режиме, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет «Лента.ру».

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Резников отметил в своем Twitter, что группа собралась на десятое, «юбилейное» заседание. Он призвал своих подписчиков «следить за новостями».

Напомним, что 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии была организована встреча глав оборонных ведомств. На ней было принято решение о ежемесячном проведении совещаний по вопросам военной помощи Украине.