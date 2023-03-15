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1 час назад

Резников рассказал, что началась онлайн-встреча в формате «Рамштайн»

Илья Родин

Контактная группа по поддержке Украины (формат «Рамштайн») в среду, 15 марта, начала десятую встречу. Заседание проходит в онлайн-режиме, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет «Лента.ру».

Десятая встреча в формате «Рамштайн» началась в онлайн-режиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Резников отметил в своем Twitter, что группа собралась на десятое, «юбилейное» заседание. Он призвал своих подписчиков «следить за новостями».

Итоги встречи на базе Рамштайн. Какое оружие союзники поставят Украине?

Напомним, что 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии была организована встреча глав оборонных ведомств. На ней было принято решение о ежемесячном проведении совещаний по вопросам военной помощи Украине.

Встречи в «формате Рамштайн» проходят как непосредственно на самой базе, так и на других площадках. Кроме того, министры обороны нередко проводят консультации и совещания в онлайн-режиме.

Армия,Алексей Резников,
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