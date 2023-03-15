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53 минуты назад

В Аравийском море начались военно-морские учения России, Китая и Ирана

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В Аравийском море началось военно-морские учения «Морской пояс безопасности-2023», участие в котором принимают ВМФ РФ, ВМС Китая и Ирана, сообщили в Минобороны России.

В Аравийском море начались военно-морские учения России, Китая и Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

От Северного флота в маневрах задействован носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» – фрегат «Адмирал Горшков», передает РИА «Новости». Также Россия задействовала средний морской танкер «Кама».

По данным Минобороны, на первом этапе учения военные моряки на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки.

С 16 по 17 марта пройдет морской этап, в ходе которого участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы днем и ночью.

Ранее сообщалось, что ВМС России, Китая, Ирана и других стран проведут совместные морские учения в акватории Оманского залива с 15 по 19 марта.

Армия,Минобороны России,
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