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39 минут назад

Патрушев: Россия попытается достать из Черного моря обломки MQ-9

Илья Родин

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал инцидент с американским беспилотником. Он заявил, что российские специалисты предпримут все необходимые меры к тому, чтобы найти в Черном море обломки MQ-9 и извлечь их на поверхность. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Патрушев рассказал о происшествии в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Секретарь Совбеза пояснил, что пока нет конкретных данных о том, насколько сложной является операция по извлечению деталей беспилотника на поверхность. Вместе с тем, он отметил важность этой задачи.

«Я не знаю, сумеем ли мы достать [обломки] или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза напомнил, что американские официальные лица постоянно исключают какое-либо участие США в противостоянии на Украине.

Глава Пентагона прокомментировал инцидент с беспилотником

По его оценке, ситуация с беспилотником очередной раз подтверждает то, что Соединенные Штаты «непосредственно участвуют» в конфликте.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин, в свою очередь, заявил, что российские специалисты в состоянии достать и исследовать обломки MQ-9. По его данным, технические возможности для этого у них есть.

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