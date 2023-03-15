Ростех показал SWIR-камеру для условий ограниченной видимости

"На "Экспотехностраж" можно также увидеть российскую камеру коротковолнового инфракрасного диапазона - продукт ведущего в стране центра фотоэлектроники НПО "Орион". Устройство может быть использовано при работе в условиях ограниченной видимости (дыма, пыли, тумана), а также для круглосуточного мониторинга объектов", - сообщили в Ростехе.

Кроме того, Красногорский завод им. С. А. Зверева (входит в "Швабе") представил на выставке приборы для оперативного контроля радиационной обстановки и исследования аномалий. Они позволяют составлять радиационные карты местности, обнаруживать следы радиации на одежде и в помещении. Также холдинг показал новые прицелы производства Новосибирского приборостроительного завода - призматические ПП1 и ПП3, а также модернизированный коллиматорный ПКУ-2, предназначенные для сотрудников правоохранительных органов, охотников и спортсменов.