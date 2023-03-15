В России назвали задачу упавшего в Черное море беспилотника США

Задачей американского беспилотника, упавшего в Черном море, был шпионаж против России, подвергающий опасности безопасность государства. Кроме того, разведывательные задачи осуществляют и другие беспилотники, а также разведывательные центры на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Задачей американского беспилотника был шпионаж. В принципе, разведывательных спутников, других аппаратов, снимающих информацию, огромное количество. Они постоянно летают вдоль границы Украины, Польши. Огромное количество центров развернуто на территории Украины, все они снимают информацию, корректируют стрельбу, производимую из оружия НАТОНАТО», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что все подобные аппараты выполняют задачи, которые ставят под угрозу безопасность России.

Напомним, в Минобороны подтвердили, что в Черное море упал американский беспилотник. Там указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что выполнял разведывательную миссию.

«Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — сказал чиновник.