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27 минут назад

17-летняя испанская принцесса решила отслужить в армии

Никита Бородкин

Старшая дочь короля Испании Филиппа VI, принцесса Астурийская Леонор, собирается отправиться на военную службу. Как сообщает Reuters, 17-летняя наследница испанского престола будет служить в армии с августа.

17-летняя испанская принцесса решила отслужить в армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Военная подготовка будущей королевы Испании займет три года. Первый год принцесса проведет в Высшей военной академии в Сарагосе, второй год — в военно-морской школе, где, в частности, будет обучаться на борту барка «Хуан Себастьян де Элькано». В третий год ее ожидает обучение в Главной военно-воздушной академии.

Как отметила министр обороны Испании Маргарита Роблес, у принцессы, как и у наследника престола во всех парламентских монархиях, должно быть военное прошлое и армейская карьера.

«Однажды главнокомандующим станет женщина. В последние годы мы прикладываем большие усилия для увеличения количества женщин в армии», — добавила она.

Сейчас принцесса Астурийская Леонор заканчивает Атлантический колледж в Великобритании. На военную службу она пойдет до наступления совершеннолетия — 18 лет ей исполнится 31 октября. Она родилась в 2005 году и занимает первое место в очередности престолонаследия испанской монархии.

Армия,Маргарита Роблес,
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