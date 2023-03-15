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1 час назад

Глава Пентагона заявил, что США продолжат летать там, где позволяет международное право

ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя инцидент с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря, утверждал, что американские летательные аппараты будут летать там, где позволяет международное право.

"Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально", - утверждал министр обороны в среду на очередном онлайн-заседании контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине.

По его версии, "действия российских пилотов в международном воздушном пространстве были рискованными и небезопасными".

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море БПЛА

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.

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