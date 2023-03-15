Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Зализнянское

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Зализнянское и расширяют окружение Артемовска. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин .

"Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута [украинское название Артемовска]. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер", - приводятся слова Пригожина в среду в Telegram-канале его пресс-службы.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.