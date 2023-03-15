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26 минут назад

Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области

Lenta.ru

Украинскую диверсионно-разведывательную группу уничтожили в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки российская авиация и артиллерия поразили места дислокации подразделений ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях. Совокупные потери украинской армии составили до 75 человек убитыми и ранеными. Помимо живой силы, были уничтожены три бронемашины противника и САУ «Акация» калибра 152 миллиметра.

Кроме того, российская истребительная авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, добавили в Минобороны.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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