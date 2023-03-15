Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области

За минувшие сутки российская авиация и артиллерия поразили места дислокации подразделений ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях. Совокупные потери украинской армии составили до 75 человек убитыми и ранеными. Помимо живой силы, были уничтожены три бронемашины противника и САУ «Акация» калибра 152 миллиметра.