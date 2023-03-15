Инцидент со сбитым беспилотником над Черным морем изменит позицию США

Инцидент со сбитым над Черным морем беспилотником МQ-9 изменит позицию США касательно помощи Украине, передает CNN.

В материале говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный кандидат на пост президента от Республиканской партии Рон Десантис утверждают, что поддержка Украины может оказаться под угрозой в случае их прихода в Белый дом.

По оценке автора статьи, после инцидента в черноморской акватории предупреждения Трампа о том, что только он может остановить третью мировую войну, а также главный тезис Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку. Отмечается, что произошедшее приблизило «сценарий, которого все боялись», — прямого столкновения между войсками США и России.