Стало известно о перехвате российского Ил-78 у границ Эстонии

Истребители Германии и Великобритании поднималась в воздух для сопровождения российских самолетов недалеко от воздушного пространства Эстонии. Об этом в среду сообщило воздушное командование НАТО.
"Совместная миссия Германии и Великобритании по патрулированию воздушного пространства в Эстонии завершила свой вылет в режиме "Альфа". Это иллюстрирует непоколебимую приверженность альянса нашей общей безопасности. Истребители союзников осуществили рутинный перехват российских самолетов Ил-78 и Ан-148", - говорится в сообщении командования в Twitter.
Как утверждает вещательная корпорация Би-би-си, это первая подобного рода операция. В сообщении говорится, что инцидент произошел во вторник. Самолеты, в том числе британские истребители Typhoon, поднялись с авиабазы в Эстонии после того, как зафиксировали движение российского заправщика Ил-78, который летел между Санкт-Петербургом и Калининградом. Он, как утверждается, не вышел на связь с авиадиспетчерской службой в Эстонии. Истребители ФРГ и Британии сопроводили Ил-78 и после этого направились к другому воздушному судну - Ан-148, который также проходил близ воздушного пространства Эстонии, указывает радио.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.