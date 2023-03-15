Стало известно о перехвате российского Ил-78 у границ Эстонии

Как утверждает вещательная корпорация Би-би-си, это первая подобного рода операция. В сообщении говорится, что инцидент произошел во вторник. Самолеты, в том числе британские истребители Typhoon, поднялись с авиабазы в Эстонии после того, как зафиксировали движение российского заправщика Ил-78, который летел между Санкт-Петербургом и Калининградом. Он, как утверждается, не вышел на связь с авиадиспетчерской службой в Эстонии. Истребители ФРГ и Британии сопроводили Ил-78 и после этого направились к другому воздушному судну - Ан-148, который также проходил близ воздушного пространства Эстонии, указывает радио.