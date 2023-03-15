МО РФ показало применение УР-77 «Змей Горыныч» в зоне спецоперации

На записи видно, как военнослужащий с помощь миноискателя и щупа обследует землю. В какой-то момент мужчина поднимает руку над головой. Это означает, что здесь может быть взрывоопасный предмет. Он копает рукой почву и видит, что в этом месте заложена противотанковая мина.