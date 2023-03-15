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36 минут назад

В Латвии заявили о военной помощи Украине до начала спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Рига начала поставлять Киеву военную помощь еще до начала Москвой специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в письме, опубликованном изданием Financial Times.

Премьер Кариньш: Латвия начала оказывать военную помощь Киеву до начала СВО
Фото: 

По его словам, перед началом СВО в феврале 2022 года прибалтийская республика предоставляла Украине, в частности, зенитные ракеты Stinger, которые украинские военнослужащие использовали в первые дни боевых действий.

Ранее Кариньш заявлял, что считает вопросом времени поставки боевых самолетов Киеву. При этом он отметил, что Латвия передала бы Украине истребители и танки, если бы имела их.

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