Премьер Кариньш: Латвия начала оказывать военную помощь Киеву до начала СВО

Рига начала поставлять Киеву военную помощь еще до начала Москвой специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в письме, опубликованном изданием Financial Times.
По его словам, перед началом СВО в феврале 2022 года прибалтийская республика предоставляла Украине, в частности, зенитные ракеты Stinger, которые украинские военнослужащие использовали в первые дни боевых действий.
Ранее Кариньш заявлял, что считает вопросом времени поставки боевых самолетов Киеву. При этом он отметил, что Латвия передала бы Украине истребители и танки, если бы имела их.