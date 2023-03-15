Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения

Россия, Китай и Иран и ряд других стран 15-19 марта проведут совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности-2023» в Оманском заливе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны КНР.

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Пока других подробностей касательно учений не приводится.

17-27 февраля в южной части акватории Индийского океана также проходили вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР. С российской стороны участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и фрегата «Адмирал Горшков».