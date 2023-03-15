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34 минуты назад

Politico: ЕС завершает работу над сделкой по поставке Киеву снарядов на сумму €2 млрд

ТАСС

Евросоюз завершает работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения запасов боеприпасов Украины и других стран. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на документы.

СМИ: ЕС завершает работу над сделкой по поставке Киеву снарядов на €2 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, €1 млрд пойдет на возмещение расходов странам, которые будут готовы направить Киеву боеприпасы из собственных запасов, а еще €1 млрд - на совместную закупку новых снарядов. Ожидается, что совместными усилиями страны ЕС смогут заключить более крупные контракты и приобрести боеприпасы по более низкой цене за гильзу. План совместных закупок охватывает не только страны - члены сообщества, но и Норвегию.

Финансирование сделки планируется осуществлять через Европейский фонд мира. Координировать совместные закупки будет Европейское оборонное агентство.

До сих пор Европа поставила Украине около 350 тыс. 155-миллиметровых снарядов. Стоимость каждого нового снаряда оценивается в €4 тыс. В общей сложности ЕС потратил €450 млн на частичное возмещение расходов странам - поставщикам боеприпасов.

Европейские лидеры намерены достичь окончательного соглашения по этому вопросу на встрече глав МИД и МО ЕС 20 марта и окончательно утвердить сделку на следующем саммите в Брюсселе, который пройдет 23-24 марта.

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