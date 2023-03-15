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19 минут назад

Сенаторы обратились в Пентагон по истребителям для Украины

Елена Прошина

Группа сенаторов от обеих партий требует от Пентагона изучить возможность поставки Украине истребителей F-16. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Politico.

Сенаторы направили соответствующее письмо министру обороны США Ллойду Остину. По их словам, сейчас противостояние между Россией и Украиной «находится на критической точке», а самолеты могут дать Киеву преимущество, так как полномасштабное наступление российских войск идет уже второй год. По их мнению, это будет существенная помощь, которая может изменить правила игры в конфликте.

Сенаторы также попросили министра до конца недели предоставить им оценку разных факторов, влияющих на успешную передачу истребителей. Они также настаивают на том, чтобы оценить возможность передачи как новых самолетов, так из текущих запасов. Кроме того, сенаторы запросили у военных оценку того, какое влияние самолеты окажут на течение конфликта и как быстро украинские военные смогут обучиться летать на них.

Бен Уоллес рассказал, когда Киев получит современные истребители

Ранее и президент Джо Байден, и советник Белого дома Джейк Салливан, заявляли, что самолеты в настоящее время не являются необходимостью для украинской стороны в сравнении с другими средствами.

Представитель Пентагона Колин Каль отмечал, что наиболее оптимистичный график поставки старых истребителей составит около 18 месяцев, а производство новых займет от трех до шести лет.

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