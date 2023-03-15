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16 минут назад

Словакия готова принять решение по отправке МиГ-29 Киеву

Мария Иванова

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что руководство страны примет решение о поставке истребителей МиГ-29 Украине без согласования с парламентом. Об этом сообщает SME.

Словакия готова принять решение по отправке МиГ-29 Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что для поставок истребителей Киеву парламент должен принять специальную резолюцию.

«У правительства есть необходимые компетенции, чтобы отправить эту неиспользуемую технику. Правительство примет решение, и мы отправим МиГ-29 на Украину. Не будем ждать», - подчеркнул премьер.

Хезер отметил, что в парламенте все равно пройдут обсуждения этого решения, но даже возможный отказ депутатов из парламентского комитета по обороне и безопасности уже не остановит отправку самолетов.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава планирует передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение четырех-шести недель. Он подчеркивал, что Польша готова передать Украине истребители в составе международной коалиции.

Пока ни одна из западных стран не предоставила Украине истребители.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16 Киеву. Он подчеркивал, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

Армия,Эдуард Хегер,Матеуш Моравецкий,
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