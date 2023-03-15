Сенаторы США потребовали от Пентагона отправки F-16 на Украину

Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий потребовали от Пентагона отправки истребителей F-16 на Украину. Об этом пишет Politico.

Американская двухпартийная группа направила письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором призвала его изучить возможность отправки самолетов Киеву. По мнению политиков, конфликт между Россией и Украиной «сейчас находится на критическом этапе», а истребители могут дать украинской стороне преимущество.

«Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя», — сказано в письме.

Сенаторы попросили Остина до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине. Политиков интересует какое влияние F-16 окажут на конфликт и как быстро украинские пилоты смогут обучиться полетам на этих самолетах.