Сенаторы США потребовали от Пентагона отправки F-16 на Украину

Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий потребовали от Пентагона отправки истребителей F-16 на Украину. Об этом пишет Politico.
Американская двухпартийная группа направила письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором призвала его изучить возможность отправки самолетов Киеву. По мнению политиков, конфликт между Россией и Украиной «сейчас находится на критическом этапе», а истребители могут дать украинской стороне преимущество.
«Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя», — сказано в письме.
Сенаторы попросили Остина до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине. Политиков интересует какое влияние F-16 окажут на конфликт и как быстро украинские пилоты смогут обучиться полетам на этих самолетах.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что у властей США отсутствуют планы по обучению украинских пилотов истребителей F-16. «Сейчас планов подготовки украинских летчиков к управлению F-16 у нас нет», — заявил он, добавив, что для Вашингтона главным приоритетом является отправка на Украину не самолетов, а бронетехники, артиллерии, снарядов, а также средств противовоздушной обороны.