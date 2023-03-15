Спецоперация на Украине 15 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 марта 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Российские войска отработали тактику по уничтожению контрбатарейных радаров ВСУ

Видео дня

Военные России нарастили удары по специализированным радарам контрбатарейной борьбы украинских Вооруженных сил, сообщают «Известия».

Ранее Украина уже потеряла десять радиолокационных станций: две AN/TPQ-36, шесть AN/TPQ-37 и две AN/TPQ-50. Все они американского производства. Данные радары способны определять точное месторасположение стреляющих орудий и передавать координаты для нанесения ответного огня.

Российским военным нарастить уничтожение радиолокационных станций удалось за счет новых технических средств радиоэлектронной разведки, которые обнаруживают работу РЛС в момент их включения. В результате их обнаруживают и уничтожают.

Также применяется связка из беспилотного летательного аппарата, станции радиотехнической разведки и артиллерии.

Минобороны озвучило потери ВСУ на двух направлениях

Украинская армия на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потерла около 170 военных, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

На купянском направлении со стороны РФ действует Западная группировка войск. Тут потери Украины за сутки составили до 75 военнослужащих. Также уничтожены боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

На краснолиманском направлении действует группировка «Центр». Там российские военные уничтожили 95 бойцов Вооруженных сил Украины, а также две боевые бронированные машины, столько же пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30. Также удалось ликвидировать артиллерийскую систему М777 производства США.

В ДНР заявили об 11 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Украинские Вооруженные силы за минувшие сутки совершили 11 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, сообщает RT.

Было выпущено 50 различных снарядов. Под обстрел попали такие населенные пункты, как Горловка, Ясиноватая и Донецк.