В Тайване зафиксировали 28 самолетов и четыре корабля армии Китая

ВС Тайваня обнаружили 28 китайских самолетов и 4 корабля за последние сутки вблизи острова. Об этом сообщается в сводке тайваньского оборонного ведомства.

Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress

«За период с 6.00 14 марта до 6.00 15 марта вокруг Тайваня были зафиксированы 28 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», — пишет ведомство в Twitter.

При этом 16 самолетов, согласно сообщению, пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива, в их числе были по четыре истребители J-11 и J-16, два J-10, а также Су-30, противолодочный самолет Y-8, несколько дронов, включая CH-4 и BZK-005, вертолет Z-9.

Как отмечает ведомство, следить за ситуацией будут воздушный и морской патрули. Помимо этого, Тайвань развернул ракетные комплексы наземного базирования.

Это не первый случай замеченных вблизи острова китайских кораблей и самолетов. Так, 4 марта к Тайваню приблизились 24 самолета и 4 корабля КНР.