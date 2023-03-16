Минобороны: Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку разведчиков ВСУ на краснолиманском направлении

Российские танки Т-90М "Прорыв" сорвали попытку вылазки разведгруппы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Дениса Аверина.

Он сообщил, что в этом направлении расчетами БПЛА была обнаружена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Сообщается, что их цель была "доразведать позиции российских войск". В ответ российские танки Т-90М "Прорыв" нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. В итоге, противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи, заверил Аверин.