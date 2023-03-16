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1 час назад

Минобороны: Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку разведчиков ВСУ на краснолиманском направлении

Газета.Ruиещё 2

Российские танки Т-90М "Прорыв" сорвали попытку вылазки разведгруппы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Дениса Аверина.

Минобороны: Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку разведчиков ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: Алексей Майшев/РИА НовостиАлексей Майшев/РИА Новости

Он сообщил, что в этом направлении расчетами БПЛА была обнаружена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Сообщается, что их цель была "доразведать позиции российских войск". В ответ российские танки Т-90М "Прорыв" нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. В итоге, противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи, заверил Аверин.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы Черноморского флота сорвали атаку диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков на одном из направлений специальной военной операции. По данным военного ведомства, в срыве наступательной операции участвовали артиллерия, танки Т-90М "Прорыв" и противотанковые ракетные комплексы. Корректировка велась расчетами беспилотных летательных аппаратов.

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