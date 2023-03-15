Стало известно о поставках в российские войска дополнительной защиты для танков

В российские войска по опыту спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты, которые существенно повышают боевую устойчивость и защищенность танков, сообщил информированный источник.

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Как сообщил источник РИА «Новости», в войска начали поставлять комплекты дополнительной динамической защиты танков, что позволяет ремонтным батальонам непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной и повышая и живучесть российских машин.

Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам – бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией. Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков.