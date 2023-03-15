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34 минуты назад

Источник: В войска России по опыту СВО начали поставлять дополнительную защиту для танков

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В российские войска по опыту спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты, которые существенно повышают боевую устойчивость и защищенность танков, сообщил информированный источник.

Стало известно о поставках в российские войска дополнительной защиты для танков
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил источник РИА «Новости», в войска начали поставлять комплекты дополнительной динамической защиты танков, что позволяет ремонтным батальонам непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной и повышая и живучесть российских машин.

Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам – бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией. Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков.

Напомним, в январе «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.

Армия,Уралвагонзавод,
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