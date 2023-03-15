NYT: упавший в Черное море американский беспилотник не нес вооружения

Американский беспилотник MQ-9, перехваченный российскими истребителями недалеко от Крыма и упавший в Черное море, не нес вооружений. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

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"Такие дроны способны нести ракеты Hellfire, но этот аппарат не был вооружен и осуществлял разведывательную миссию в 120 километрах к юго-западу от Крыма", - говорится в опубликованном материале.

БПЛА поднялся в воздух с авиабазы на территории Румынии. Обычно подобные разведывательные миссии длятся 9-10 часов.

Напомним, 14 марта Воздушно-космические силы РФ зафиксировали над Черным морем полет беспилотника. Он направлялся в сторону российской границы с выключенными транспондерами.

"В воздух подняты были истребители, - рассказали в Минобороны РФ. - В 9:30 по московскому времени дрон перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью".

В военном ведомстве подчеркнули, что ракеты не применялись, дрон упал сам.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил данные российской стороны, что БПЛА занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой.

Справка "РГ"