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1 час назад

Yonhap: КНДР запустил во вторник две баллистические ракеты средней дальности

Газета.Ru

Северная Корея во вторник, 14 марта, произвела запуск двух баллистических ракет средней дальности. Об этом сообщает Yonhap News Agency. В публикации отмечается, что запущенные ракеты были класса "земля — земля".

КНДР запустил во вторник две баллистические ракеты средней дальности
Фото: Lee Jin-man/APLee Jin-man/AP

В Объединенном комитете начальников штаба Южной Кореи подчеркнули, что ракеты пролетели около 620 км. Там подчеркнули, что осуждают серию пусков баллистических ракет со стороны КНДР и считают его актом серьезной провокации, которая наносит ущерб миру и стабильности в международном сообществе.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, где поднял вопрос с отправкой солдат на объекты строительства по всей стране и действия КНДР в связи с "происками" США и Южной Кореи. Как поясняется, из-за действий Вашингтона и Сеула, направленных на обострение конфликта, их происки уже достигают предела. Причиной для заявлений со стороны Пхеньяна стали планируемые совместные учения Freedom Shield с участием США и Южной Кореи, их проведут с 13 по 23 марта.

Армия,Чен Ким,
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