КНДР запустил во вторник две баллистические ракеты средней дальности

Северная Корея во вторник, 14 марта, произвела запуск двух баллистических ракет средней дальности. Об этом сообщает Yonhap News Agency. В публикации отмечается, что запущенные ракеты были класса "земля — земля".

В Объединенном комитете начальников штаба Южной Кореи подчеркнули, что ракеты пролетели около 620 км. Там подчеркнули, что осуждают серию пусков баллистических ракет со стороны КНДР и считают его актом серьезной провокации, которая наносит ущерб миру и стабильности в международном сообществе.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, где поднял вопрос с отправкой солдат на объекты строительства по всей стране и действия КНДР в связи с "происками" США и Южной Кореи. Как поясняется, из-за действий Вашингтона и Сеула, направленных на обострение конфликта, их происки уже достигают предела. Причиной для заявлений со стороны Пхеньяна стали планируемые совместные учения Freedom Shield с участием США и Южной Кореи, их проведут с 13 по 23 марта.