Белый дом отказался комментировать данные об уничтожении подготовленных частей ВСУ

Администрация Белого дома не стала отвечать на публикацию о существенном снижении за последний год боеспособности украинских Вооруженных сил из-за уничтожения наиболее подготовленных частей, а также о нехватке боеприпасов у Киева, сообщает ТАСС.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не будет говорить за Министерство обороны Украины и о планах ведомства, касающихся личного состава. По его словам, было бы неуместно поступать таким образом. Так чиновник ответил на просьбу прокомментировать статью The Washington Post. Издание заявило о снижении боеспособности армии Украины в результате потери наиболее опытных офицеров и солдат. Также в статье говорилось о нехватке боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометных мин.
Кирби лишь указал, что украинские власти отправляют своих военнослужащих в страны Запада для прохождения обучения. Представитель Совета отметил, что не будет раскрывать другую информацию, чтобы не осложнять ситуацию для Киева.
Также на публикацию откликнулся пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер. По его словам, Вашингтон делает все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, в том числе в боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, бронетехнике. Как отметил представитель Пентагона, на очередном заседании контактной группы по оказанию военной помощи Киеву 15 марта будет рассматриваться ситуация об объединении усилий, чтобы сконцентрироваться на неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы.