Администрация Белого дома не стала отвечать на публикацию о существенном снижении за последний год боеспособности украинских Вооруженных сил из-за уничтожения наиболее подготовленных частей, а также о нехватке боеприпасов у Киева, сообщает ТАСС.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не будет говорить за Министерство обороны Украины и о планах ведомства, касающихся личного состава. По его словам, было бы неуместно поступать таким образом. Так чиновник ответил на просьбу прокомментировать статью The Washington Post. Издание заявило о снижении боеспособности армии Украины в результате потери наиболее опытных офицеров и солдат. Также в статье говорилось о нехватке боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометных мин.

Кирби лишь указал, что украинские власти отправляют своих военнослужащих в страны Запада для прохождения обучения. Представитель Совета отметил, что не будет раскрывать другую информацию, чтобы не осложнять ситуацию для Киева.