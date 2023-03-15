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49 минут назад

В граничащем с Украиной регионе сбили три ракеты

Lenta.ru

В Белгороде и Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В граничащем с Украиной регионе сбили три ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сбито три ракеты. Один из обломков упал на жилой сектор в Белгороде. Есть повреждения.

Информации о пострадавших не поступало.

14 марта в небе над Белгородским районом был сбит беспилотник. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. При этом осколки летательного аппарата упали на крышу гаража, находящегося на территории частного домовладения.

В ночь с 13 на 14 марта в Белгородской области также сработала система ПВО. Пострадавших не было.

Армия,Вячеслав Гладков,
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