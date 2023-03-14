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10 минут назад

В Пентагоне рассказали о задачах упавшего в Черное море дрона США

Илья Родин

Беспилотник MQ-9, потерпевший крушение над Черным морем, выполнял разведмиссию, рассказал во вторник, 14 марта, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

В Пентагоне рассказали о задачах упавшего в Черное море дрона США
Фото: WIkipediaWIkipedia

Райдер пояснил, что представители оборонного ведомства США пока не беседовали с российской стороной по поводу инцидента с беспилотником.

По его словам, Госдеп «выразил нашу обеспокоенность» из-за происшествия российским официальным лицам.

Летательные аппараты НАТО на протяжении многих лет осуществляют разведывательные полеты над Черноморским макрорегионом, выполняют различные миссии, напомнил пресс-секретарь.

«Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», - уточнил Райдер.

Уточняется, что представитель Пентагона уклонился от ответа на вопрос о том, нес ли беспилотник какие-либо вооружения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что разведывательный беспилотник США в результате резких маневров потерял управление и рухнул в море.

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