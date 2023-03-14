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34 минуты назад

Новое заседание в формате «Рамштайн» состоится 15 марта

Елена Прошина

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое заседание контактной группы по обороне Украины проведёт новое заседание в формате «Рамштайн» уже 15 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Резников сообщил дату проведения нового «Рамштайна»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Резников также добавил, что посетил Николаевскую и Одесскую области вместе с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Во время встречи они обсудили вопросы подготовки к заседанию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах прошлого заседания «Рамштайн».

Армия,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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