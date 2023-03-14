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28 минут назад

Защиту Брянской области усилят огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил

ТАСС

Главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков осмотрел приграничные районы Брянской области, на этих участках будет усилена защита территории огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии. Об этом написал во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Защиту Брянской области усилят огневыми средствами вооружения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С главнокомандующим сухопутными войсками, генералом армии Олегом Леонидовичем Салюковым посетили приграничные территории. С главкомом обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии. Все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск на территории нашего региона будут выполнены в максимально сжатые сроки", - написал он.

Белгородские власти заявили о завершении формирования засечной черты

Богомаз добавил, что обеспечение безопасности жителей Брянской области находится на особом контроле Министерства обороны РФ, Салюков лично осмотрел возведенные в регионе защитные сооружения, ознакомился с условиями, созданными для военнослужащих для охраны и защиты государственной границы и мирного населения.

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