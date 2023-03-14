Защиту Брянской области усилят огневыми средствами вооружения

"С главнокомандующим сухопутными войсками, генералом армии Олегом Леонидовичем Салюковым посетили приграничные территории. С главкомом обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии. Все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск на территории нашего региона будут выполнены в максимально сжатые сроки", - написал он.